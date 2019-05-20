Update Pemilu 2019
Hasil Lengkap KPU Pemilu 2019 Sulsel, Klan SYL, NA, NH, Agus AN, Muzakkar, DP, Politisi Tenar ‘Out'
Hasil lengkap KPU Pemilu 2019 Sulsel, klan SYL, NA, NH, Agus AN, Muzakkar, DP, dan politisi tenar ‘out’ alias tersingkir.
TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil lengkap KPU Pemilu 2019 Sulsel, klan SYL, NA, NH, Agus AN, Muzakkar, DP, dan politisi tenar ‘out’ alias tersingkir.
Sejumlah klan besar maupun politisi tenar yang selama ini ‘menguasai’ Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan tersingkir berdasarkan hasil lengkap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Klan yang tersingkir tersebut di antaranya keluarga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA), mantan Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan mantan Wakil Gubernur Agus Arifin Numang (Agus AN).
Selain itu, klan Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid (NH), keluarga Abdul Kahar Muzakkar atau Abdul Qahhar Mudzakkar, hingga mantan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
Sejumlah politisi tenar bernasib sama seperti Moh Roem (Ketua DPRD Sulsel) Akbar Faizal (Nasdem), Luthfi A Mutty (Nasdem), Bahrum Daido (Demokrat), Syamsul Bachri (Golkar), dan lainnya.
Beberapa klan maupun politisi tenar di Sulsel tersebut disingkirkan mantan kepala daerah hingga anak, istri, suami, serta kerabat sejumlah bupati.
Sebelumnya, KPU Sulsel sudah menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi di Hotel Harper, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sabtu (18/05/2019).
Dilanjutkan, pengesahan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Provinsi Sulsel oleh KPU RI di Jakarta, Minggu (19/05/2019).
Berikut hasil lengkap KPU Pemilu 2019 Sulsel, klan SYL, NA, NH, Agus AN, Muzakkar, DP, dan politisi tenar 'out' alias tersingkir.
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1. Klan SYL