Brand X di IIMS Daihatsu, Tawarkan Uang Muka Rendah dan Angsuran Murah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Brand X yang dirahasiakan pihak Dyandra Promosindo pada Indonesia International Motor Show (IIMS) Makassar 2019 ternyata Daihatsu.

Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Cabang Makassar menjadi salah satu dari 11 diler yang ikut ambil bagian.

Regional Head Area Indonesia Bagian Timur (IBT) PT AI-DSO, Tulus Pamudi mengatakan, di atas booth seluas 228 meter persegi, Daihatsu memajang empat mobil teranyarnya.

Keempatnya, Grand New Xenia, Sigra, All New Terios, dan New Ayla.

"Spesialnya kami, menampilkan desain modern minimalis, lengkap dengan perangkat multimedia yang mumpuni.," kata Tulus di lokasi IIMS Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat malam (3/5/2019).

Kepala AI-DSO Cabang Makassar, Dodik Priambodo menambahkan, penawaran menarik ditawarkan kepada pengunjung IIMS 2019 selama Minggu (5/5/2019).

"Kami tawarkan mulai harga yang bersaing, program penjualan khusus, serta beragam paket kredit menarik yang akan memudahkan Sahabat untuk membeli produk Daihatsu sesuai keinginan," kata Dodik.

Lebih spesifik, pengunjung IIMS dapat merasakan paket kredit dengan uang muka ringan, angsuran murah dengan tenor maksimal 8 tahun.

"Bukan hanya program kredit, kami juga menyediakan promo free admin, khusus bagi Sahabat Daihatsu yang membeli selama IIMS Makassar," katanya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

