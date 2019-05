Wakil Makassar Dominasi Pemenang Motor Modifikasi di IIMS 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indonesia International Motor Show (IIMS) Makassar 2019 tidak hanya menampilkan deretan kendaraan terbaru beberapa brand, tetapi juga program pendukung lainnya.

Salah satunya di area outdoor, hadir rangkaian program pendukung yang belum pernah disajikan pada pameran otomotif selain IIMS, yaitu Live Builder yang bekerja sama dengan Ewako Custom Work.

Sejak hari pertama telah melalui proses metal working dalam merakit motor kustom. Motor bergenre Scrambler Tracker dengan basic Yamaha Scorpio ini akan ditampilkan di hari terakhir pameran.

Kemudian ada juga Bike Modification Contest bekerjama sama dengan Komunitas Airbrush Makassar (KAM), dengan menampilkan motor modifikasi menggunakan metode air brush.

Branch Manajer Dyandra Promosindo, Makassar, Helmy Mustamin mengatakan, pengumuman pemenang Bike Modification Contest telah dilangsungkan Kamis malam (2/5/2019).

"Para pemanang di dominasi wakil dari Makassar. Luar biasa program ini, tediri dari puluhan kategori dengan ratusan peserta," ujarnya.

Menurutnya, gairah modif di Kota Makassar dan Sulselbar pada umumnya cukup besar.

"Makanya kita hadirkan program ini, tidak lain untuk memotivasi dan memberi wadah bagi para custom," katanya.

Dyandra Promosindo membagi kedalam dua jenis ada fokus motor modif dan fokus modif dengan metode air brush.

"Total ada 21 kategori. Dimana motor modif ada 10 kategori sedangkan air brush 11 kategori. Selamat buat para pemenang," katanya.

Daftar Pemenang Modification Contest 2019

-The Hottest Innovation

Sudono Wongso (Pangeran Motor-Makassar)

-The Brand New Trend Modify

M Furqon Alfarizi (Indra Jaya-Makassar)

- The Best Modify Team

Maros Look Style

- The Uniquelly Moto Carpet Design

Sabir Sugandi (Gading Racing-Makassar)

- The Coolest Detaling Parts

Munardi (Qiano Feat IBS-Mamuju)

- The Stylish Rookies Modify

MJ Paint-Maros

- Dare to be Different

2 Tak Lovers (Antero K3-Makassar)

- The Best Killer Colour

Yudi (YRS Carbon-Gowa)

-The Longest Distace Bike

Munardi (Qiano Feat IBS-Mamuju)

- The Modificator Enthusiasm

Boy Modified-Sudiang Makassar

- Airbrush Grafis

Akmal Kahar (SGC Modification Lovers -Gowa)

- Airbrush Realis

Street of Freedom Makassar

- Pro Pure Mothai

Sidik (Boy Modified-Makassar)

- Fashion Daily

Ariel Art (ART Modification-Makassar)

- Big Matic

Fedy (Pangeran Motor-Makassar)

- Pemula

Agus (SGC Modification-Gowa)

- Costum Modify Open

Adil (Uphy Modified-Gowa)

- Street Racing Open

Irianto (Hans Custom-Maros)

- Ceper Motor

Nurmawati Santoso (Eyza Motor-Makassar)

- Sticker Decal

Wiwin (ARTModification-Makassar)

- Novice Pure Mothai

Muh Nur (Boy Modified-Maros).(tribun-timur.com)

