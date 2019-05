VIDEO: Mobil dan Motor Mewah Dipajang di IIMS Makassar 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Makassar 2019, yang sebelumnya bernama POMA, secara resmi dibuka, Rabu (1/5/2019).

Pameran yang berlangsung 1-5 Mei, di Celebes Convention Center (CCC), dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lamba, didampingi Project Director IIMS – PT Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh.

Highlight terbaru lainnya di IIMS Makassar 2019 yaitu hadirnya brand-brand kendaraan roda dua yang untuk pertama kali melakukan launching product di pameran IIMS Makassar 2019.

Dari Industri roda dua hadir Astra Honda Motor, Benelli, TVS dan Yamaha yang masing-masing hadir dengan kendaraan andalan mereka.

IIMS Makassar 2019 dibuka mulai pukul 10.00 –21.00 WITA, dengan harga tiket masuk senilai Rp10 ribu rupiah untuk satu kali masuk pameran.

Pada IIMS kali ini, brand kendaraan berlomba menampilkan produk terbaik mereka. Kalla Toyota misalnya yang hafir menampilkn line up unggulannya seperti New Agya, New Yaris, New Rush, New Camry, Fortuner, dan FT86.

Kalla Toyota jug melaunching Toyota Drive (Deal the Right Value). Kalla Toyota juga menawarkan angsuran ringan, fasilitas gratis servis berkala di bengkel resmi Kalla Toyota selama periode angsuran, dan jaminan pembelian kembali unit Toyota pelanggan oleh Kalla Toyota.

Sementara itu, brand Wuling Motors (Wuling), mmbuka rangkaian peluncuran dua MPV terbarunya. Cortez CT dan Confero S ACT dipasarkan secara resmi dalam ajang IIMS Makassar 2019.

Wuling berkolaborasi dengan PT Kumala Cemerlang Abadi selaku mitra diler di Makassar. Cortez CT ditawarkan mulai dari Rp247-297 juta, sementara untuk Confero S ACT diniagakan seharga Rp206.8 juta. Keduanya merupakan harga on the road Makassar.

Untuk roda dua, Kalla Automotive resmi meluncurkan motor asal Italia Benelli Leonchino 250 dan Benelli TRK 251. Dengan desaina yang lebih menarik dan harga yang jauh lebih terjangkau dikelasnya, kedua motor ini diperkenalkan secara nasional di IIMS Makassar.

Benelli menawarkan produk yang sangat kompetitif, karena sebelumnya benelli sudah memperkenalkan Leoncino 500, dan TRK 251 di Telkomsel IIMS Jakarta. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

