Awalnya Dicemooh, Adila Persembahkan Gelar Puteri Pariwisata Sulsel 2019 untuk Luwu Timur

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Adila Amalia Irvan (22) sukses menjadi Putri Pariwisata Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2019.

Adila Amalia Irvan juga meraih favorit Puteri Pariwisata Sulsel 2019 atau dua kategori sekaligus.

Ia terpilih di grand final pemilihan Puteri Pariwisata Sulsel 2019 berlangsung di Gammara Hotel, Makassar, Jumat (26/4/2019) malam.

Adila bersaing dengan 15 peserta dari perwakilan kabupaten/kota di Sulsel. Pada babak tiga besar, Adila unggul atas Geifira Nur Fatimah Azzahra dari Enrekang dan Bella Arafah dari Luwu Utara.

"Selamat ulang tahun Luwu Timur ke-16, Ini persembahanku, crown (mahkota) puteri Pariwisata Sulsel pertama untuk Luwu Timur," kata Adila kepada TribunLutim.com, Sabtu (27/4/2019) sore.

Gelar puteri Pariwisata Sulsel kata Adila suatu kebanggaan tersendiri, bagi keluarga dan juga team. Karena untuk sampai di titik ini tidaklah mudah.

Ia mengatakan banyak cemohan dan hujatan yang ia dapatkan sebelumnya bahkan dari orang-orang terdekatnya.

"Tetapi karena saya memiliki 4R (roh, rasio, raga dan rasa) and I've my mind as my strenght (saya punya cita-cita sebagai kekuatan) sehingga saya kuat untuk bisa sampai dititik ini," imbuhnya.

Adila adalah putri pertama dari pasangan Irvan dan Nurmala Pagalla ini meminta dukungan doa warga Luwu Timur agar memberikan yang terbaik ke dewan juri.

Sebelum menuju babak grand final, Adila dan peserta lain dikarantina selama tiga hari di Baruga Pattingaloan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.