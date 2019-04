Diskominfo Bina Pengembangan Startup Pengelolaan Makassar Technopark

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar kegiatan pembinaan dan pengembangan Startup dan Pengelolaan Makassar Technopark, di Karebosi Condotel, Jl Jend M Yusuf, Makassar.

Pembinaan dan Pengembangan Startup dan Pengelolaan Makassar Technopark bertemakan “Millenials, How To Survive in The Algorithm Era”.

Sehubungan dengan adanya era revolusi industri 4.0 pergeseran ilmu teknologi dimana tenaga yang konvensional lambat laun digeser oleh teknologi digital.

Pemain lama terancam oleh pendatang baru yang menawarkan solusi praktis, dimana tenaga trampil di bidang digital akan sangat dibutuhkan.

Dalam mengantisipasi hal tersebut Diskominfo Kota Makassar terus menggelorakan literasi digital kepada generasi muda menuju era revolusi 4.0.

"Kami apresiasi apa yang dilakukan oleh diskominfo pada kegiatan ini, sebagai langkah cerdas dalam menyiapkan sumber daya kita menghadapi revolusi industri 4.0. Mudah-mudahan, kegiatan ini semakin memperkuat program pengembangan kota pintar di Kota Makassar," ucap Asisten 1 Pemkot Makassar, Abdul Azis Hasan dalam rilis, Selasa (9/4/2019).

Dia menyebutkan, di era revolusi, tenaga manusia lambat laun akan diambil alih mesin-mesin cerdas. Otoritas kelembagaan atau organisasi semakin mengedepankan efisiensi tenaga kerja dengan kemajuan teknologi.

"Ini akan menjadi bumerang jika kita tidak mempersiapkan sumber daya anak muda kita. Ancaman pengangguran di tengah gempuran produk luar negeri sangat mungkin terjadi jika kita tidak berbenah sejak sekarang. Kita hanya akan menjadi penonton di tengah peningkatnya penetrasi ekonomi digital global," jelas Azis.

Sementara itu Kepala bidang IPK pada Dinas Kominfo Ade Ismar Gobel menyampaikan bahwa dengan mendunianya sosial media, cukup ampuh membuat era millennials berkreasi.

"Para millennials paham betul bagaimana memanfaatkan peluang tersebut, kemudian menggulirkan opini-opini sehat dan melakukan kegiatan bermanfaat melalui media Internet," terangnya.

"Keberadaan para startup untuk berkontribusi dalam menyampaikan informasi salah satunya melalui aplikasi yg dimanfaatkan oleh masyarakat luas," tandasnya. (tribun-timur.com)

