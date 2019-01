VIDEO : Dekan Fakultas Adab dan Humariota UIN Alauddin Baca Puisi

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wahyu Susanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dekan Fakultas Adab dan Humariota UIN Alauddin (FHA), Dr Barsihannor M Ag berkesempatan membacakan puisi dalam pementasan Drama and Poetry Of New English Literatur Axhibition dengan tema Shakespeare's Day.

Pementasan itu digelar oleh mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris (BSI) UIN Alauddin angkatan 2016, yang terlaksana di Gedung Kesenian, Jl Riburane No.15 Kelurahan Patturunang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sabtu (12/1/2019).

Baca: Tanggapi Aksi Buang Cabai, Petani Champion Cabai dan AACI: Itu Sih Bukan Demo

Baca: Peduli Warga Kurang Mampu, Personel Polsek Tamalanrea Serahkan Bantuan

Baca: Aldiena Cena di Google Trends, Foto-foto dan Akun Medsosnya Dipanggil Saksi Prostitusi Artis

Dalam video berdurasi 2 menit 52 detik, Dr Barsihannor M. Ag nampak ia membacakan puisi di depan penonton yang hadir.

Usai membacakan puisi tersebut, ia mengaku hanya butuh satu jam dalam membuat puisi tersebut. "Ini khusus untuk mahasiswa jurusan BSI yang telah berhasil membuat pementasan ini," ungkapnya.

Pementasan yang dilaksanakan mahasiswa BSI UIN Alauddin ini merupakan agenda tahun. Sebelumnya, mereka telah menggelar Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Inggris di Auditorium Kampus UIN Alauddin, Jl Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa, Kamis (10/1/2019).(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: