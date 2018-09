HUT ke-66, Kalla Group Fokus Aksi Sosial, Ini Rangkaiannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Perayaan HUT ke-66 Kalla Group ini akan dikemas berbeda dengan sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Panitia HUT Kalla Group, Aswan Amiruddin melalui rilisnya pada Tribun Timur, Kamis (27/9/2018).

Ia mengatakan, perayaan kali ini akan fokus pada kegiatan sosial.

"Kegiatan sosial ini direncanakan menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat merasakan kebahagiaan di hari jadi Kalla Group yang ke 66 tahun," katanya.

Aksi sosial tersebut rencananya akan dimulai 30 September 2018 mendatang.

"Beberapa aksi sosial yang akan digelar paling dekat diantaranya kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah di desa Moncongloe, Lappara, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan," ujarnya.

Selanjutnya akan digelar berbagai aksi sosial lainnya, diantaranya Aksi bersih-bersih pantai di pulau Lae-Lae, Makassar, menggelar Sunatan Massal, Donor Darah dan Kalla Go To School dan Go To Campus. (*)