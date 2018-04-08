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Selamat, Kafilah Luwu Timur Juara Umum MTQ ke-30 Sulsel

Warga di lokasi lomba juga menyambut riuh Luwu Timur dinyatakan sebagai juara umum.

Selamat, Kafilah Luwu Timur Juara Umum MTQ ke-30 Sulsel
ivan/tribunlutim.com
Kafilah Luwu Timur meraih juara umum Lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Sulawesi Selatan (Sulsel) di City Center, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sabtu (7/4/2018). 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Kafilah Luwu Timur meraih juara umum Lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXX Tingkat Sulawesi Selatan (Sulsel) di City Center, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sabtu (7/4/2018).

Itu diumumkan pada malam penutupan MTQ ke 30 Sulsel.

Bupati Luwu Timur, Thorig Husler didampingi Wakil Bupati Irwan Bachri Syam dan Ketua DPRD Amran Syam yang menerima trophy juara umum.

Husler bersyukur Luwu Timur mampu juara umum di rumah sendiri.

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"Tentu juara umum ini adalah kesyukuran dan kebanggaan bagi kita semua warga Luwu Timur," kata Husler di acara itu.

Warga di lokasi lomba juga menyambut riuh Luwu Timur dinyatakan sebagai juara umum.

MTQ ke 30 Sulsel di Luwu Timur berlangsung dari 1-7 April 2018.

Hadir kafilah dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.(*)

Tags
MTQ XXX Sulsel
Luwu Timur
Thorig Husler
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Penulis: Ivan Ismar
Editor: Mahyuddin
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