Transaksi di Phinisi Point Bisa Dapat Samsung Galaxy S8, Begini Mekanismenya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memanjakan pengunjung Phinisi Point yang menggunakan kartu kredit Bank Mandiri periode 17 Maret hingga 15 Mei 2018.

"Pengunjung yang menggunakan kartu kredit Bank Mandiri mendapatkan diskon 25 persen di 11 tenant yang kerja sama dengan kami," kata Vice President Bank Mandiri, R Putut Putranto S saat press conference di Ground Floor Zona Tokyo Phinisi Point, Makassar, Selasa (27/3/2018).

Ada juga program High Spender bagi pengunjung Phinisi Point yang bertransaksi menggunakan Electronic Data Picture (EDC) Bank Mandiri.

Melalui program High Spender tersebut Bank Mandiri dan Phinisi Point menyiapkan hadiah utama berupa Samsung Galaxy S8 serta voucher belanja Rp 500 ribu untuk lima orang.

"Semua pemegang kartu visa dan mastercard bisa ikut program High Spender ini, yang jelas saat transaksi gunakan EDC Mandiri," katanya.

Program High Spender tersebut berlangsung sejak 17 Maret hingga 30 April mendatang, dimana pengunjung yang bertransaksi paling banyak selama periode tersebut akan keluar sebagai pemenang.

Melalui program tersebut, Bank Mandiri ingin memberikan nilai tambah bagi nasabah kartu kredit Bank Mandiri maupun nasabah yang bertransaksi menggunakan EDC Mandiri.

"Melalui program ini kami ingin menjadi sahabat dan mitra perbankan terbaik dalam memenuhi berbagai kebutuhan, baik bisnis maupun lifestyle," tuturnya.

Sementara itu, COO Phinisi Hospitality Indonesia, Jenifer Tanta mengatakan kerja sama tersebut sebagai langkah awal Phinisi Point dengan Bank Mandiri yang diharapkan ke depan akan lebih banyak lagi.

Adapun tenant yang kerja sama untuk program diskon adalah Bangi Kopi, Chir Chir Fusion Chicken Factory, Chung Gi Wa, Do An Viatnamese, Lontar Dining, Mom n Jo, Old Town White Coffee, Portico Garage, Shabu Tei, Sunachi Harbour dan Warung Koffie Batavia.(*)