Pakai Kartu Kredit Bank Mandiri Dapat Diskon 25 Persen di Phinisi Point

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk manjakan pengunjung Phinisi Point yang menggunakan kartu kredit Bank Mandiri periode 17 Maret hingga 30 April 2018.

"Pengunjung yang menggunakan kartu kredit Bank Mandiri mendapatkan diskon 25 persen di tenant yang telah kerjasama dengan kami," kata Regional Transaction & Consumer Head Bank Mandiri, R Putut Putranto.

Hal tersebut disampaikan Putut saat Press Conference bersama COO Phinisi Hospitality Indonesia, Jennifer Tanta, Regional Transaction Banking Retail Head, Abu Hanafiah dan Area Head Mandiri Ratulangi, Topan Putu Jaya di Groud Floor Zona Tokyo Phinisi Point, Selasa (27/3/2018).

"Program ini bentuk kolaborasi kami dengan Phinisi Point dalam menyambut ulang tahun Phinisi Point bulan depan," ungkap Putut Putranto memberikan keterangan di hadapan awak media yang hadir.

Adapun tenant yang telah kerjasama dalam program tersebut ialah Bangi Kopi, Chir Chir Fusion Chicken Factory, Chung Gi Wa, Do An Viatnamese, Lontar Dining, Mom n Jo, Old Town White Coffee, Portico Garage, Shabu Tei, Sunachi Harbour dan Warung Koffie Batavia.(*)