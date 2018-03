Bank Mandiri Mulai Operasikan Top Up Tunai di Gardu Tol Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Mandiri bersama Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) meluncurkan layanan top up tunai di Gardu Tol Makassar. Layanan ini untuk memudahkan masyarakat mengisi ulang kartu e-money.

Layanan top up tunai ini diresmikan pengoperasiannya oleh Regional CEO Bank Mandiri Sulawesi dan Maluku Herry Rukmana, Direktur Utama Bosowa Marga Nusantara Anwar Toha dan Direktur Bidang Sistem Pembayaran Uang Rupiah BI KP Sulsel, Amalison Sembiring di kantor wilayah Bank Mandiri Sulama Jl Kartinu Makasar, Senin (19/3/2018).

Regional CEO Bank Mandiri Sulawesi dan Maluku, Herry Rukmana mengemukakan bahwa layanan to up tunai ini juga dapat mendorong penggunaan transaksi uang elektronik di jalan tol Makasar. Pasalnya, pengguna tol di Makasar hingga kini masih mengalami kesulitan dalam mengisi ulang kartu e-money.

“Fasilitas ini melengkapi layanan top up emoney yang sudah ada seperti jaringan kantor cabang, Mandiri ATM, Mandiri Online, Mandiri SMS Banking dan Aplikasi Emoney Isi Ulang. Dengan kemudahan-kemudahan ini, kami yakin pembudayaan untuk melakukan transaksi non tunai dapat lebih cepat terwujud di Makasar,” kata Herry sapaanga.

Pada tahap awal, lanjut Herry, layanan Top Up tunai dioperasikan di 9 Gerbang Tol yaitu Cambaya (Gardu No. 03&04), Kaluku Bodoa (Gardu No 03&04), Tamalanrea No 04, Parangloe No 03, Ramp Parangloe, Ramp Bira Barat No. 02, dan Biringkanaya No. 04.

"Untuk biaya sekali top up tunai yakni Rp 1.500. Ini sesuai arahan BI. Nilai top up mulai Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, dan Rp 200 ribu," katanya. (*)