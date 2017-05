Ini Keunggulan dan 22 Fitur Baru di New Agya, Harganya Mulai Rp 144,5 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Secara detail Aswan merangkum empat keunggulan New Agya di segmen Low Cost Green Car (LCGC) yakni mesin yang andal dan efisien, desain yang stylish, value for money, dan aman berstandar internasional.

All New Agya

"Dengan mesin New 1.2 L NR Engine with Dual VVT-i tampil lebih irit bahan bakar, akselerasi lebih maksimal, senyap dan lincah. New Agya 1.000 cc dan 1.200 cc hadir dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual (MT) 5 speed yang responsif, dan otomatis (AT) 4 speed yang memberikan kenyamanan saat berkendara," kata Aswan pada jumpa pers di Gastros Mal Ratu Indah (MaRI), Rabu (31/5/2017).

Baca: Dalam Sebulan, Toyota New Agya Laku 140 Unit

Unthk eksterior turut mengalami perubahan dan melahirkan penampilan New Agya yang makin stylish dan agile. Lampu projector headlamp with LED light guide serta desain radiator grille berbentuk trapezoid memberi kesan modern.

All New Agya ()

"Interior New Agya juga mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya kombinasi warna black dan dark silver paint yang memberikan kesan elegan dan lapang dengan Fabric Door Trim," ujar Aswan.

Terpenting, seperti produk Toyota lainnya, konsep desain New Agya juga mengedepankan faktor keamanan.

Dengan tambahan 4 fitur baru, Immobilizer, 3 poin seat belt untuk semua penumpang, sistem pengereman ABS (khusus 1.2 TRD) dan sensor belakang (G & TRD Grade), New Agya kini menjadi mobil teraman di kelasnya.

"Harganya mulai Rp 144,5 juta hingga Rp 167,2 juta," ujarnya.(*)

22 Fitur Terbaru New Agya:

Engine

- Mesin baru 1,2 L + Dual VVT-i

- Mesin 1.0 L + VVT-i

Eksterior

- Smoke Projector Hesdlamp

- LED line guide

- Auto cut off lamp

- Smart blinker

- LED rear lamp

- New design TRD S body kit

- 14 inci alloy wheel + machining

- Kaca spion + turn signal lamp

- Side visor

Interior

- Audio bluetooth + steering switch

- Kursi depan berdesain semi bucket

- Fabric door trim

Safety

- ABS

- Immobilizer

- Parking sensor

- Seat belt 3 point di semua kursi

- Seat belt warning + buzzer

- 13 inci ventilated disc brake-depan

- Side impact beam

- Isofix. (*)