Wacana Bubar, Inilah Daftar Nama-nama Tenaga Ahli TGUPP Sulsel 2023 Era Andi Sudirman Sulaiman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Inilah daftar nama-nama tenaga ahli TGUPP Sulsel yang diwacanakan segera bubar.

Wacana pembubaran TGUPP Sulsel itu beredar sehari setelah Andi Sudirman Sulaiman turun takhta pada 5 September 2023.

Sejumlah pihak merespon baik pembubaran TGUPP Sulsel.

Satu di antaranya datang dari Komunikolog yang juga akademisi Unhas Hasrullah.

Ia menyatakan Bahtiar Baharuddin selaku Pj Gubernur Sulsel memiliki pola mengatur pemerintahan.

“Kita harus memberi kesempatan kepada beliau (Bahtiar) bagaimana sebenarnya orang-orang yang akan mengakselerasi dia punya pemerintahan selama 1 tahun,” katanya, Selasa (12/9/2023) lalu.

Menurutnya, Bahtiar Baharuddin sebagai orang pemerintahahn memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mengatur satu pemerintahan.

“Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya,” katanya.

Komunikolog sekaligus akademisi dari Universitas Hasanuddin ( Unhas ), Hasrullah (DOK PRIBADI)

Hasrullah menjelaskan, jika memang terjadi perombakan sepanjang hal itu baik menurutnya, tinggal dikerjakan.

Dan untuk membenahi struktur yang sudah dibentuk sebelumnya tentu tidaklah mudah.

“Sepanjang itu the right man the right place, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kalau itu bisa dilakukan saya kira pemerintahan ini tentu dia punya style tersendiri oleh dimiliki Pj Gubernur,” jelasnya.

Asalkan, kata Hasrullah jangan sampai perombakan tersebut menjadi kontroversial dalam melakukan pembenahan.

“Karena dia skarang yang menjadi nakhoda, mau dibawa kemana ini awak kapal yang dia bawa,” katanya.

63 Tenaga Ahli TGUPP Baru