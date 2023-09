Nikmati Sunset Sambil Bbq All You Can Eat di Swiss-BelHotel Makassar, Hanya Rp100 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Swiss-Belhotel Makassar memperkenalkan program Sunset Pot and Grill Bbq Delight All You Can Eat.

Pengunjung bisa makan sepuasnya sambil menikmati sunset di Terrace Lobby Level setiap Kamis dan Sabtu.

Spesial September, Swiss-Belhotel Makassar memberikan promo, dari harga normal Rp166 ribu, kini Rp100 ribu nett.

Terdapat beberapa menu yang bisa dinikmati, mulai pot fire oven, bbq grills, soup and noodle.

Ada juga berbagai kinds of cake, ice cream, hingga fresh juice.

GM Swiss-Belhotel Makassar Iwan Kurniawan mengatakan, pihaknya segaja menghadirkan program tersebut.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dari segi food and beverage (F&B).

“Target kamar sudah tercapai secara umum, nah ini kita mulai meningkatkan F&B, sehingga kembali menghadirkan program ini,” katanya.

Menurutnya, menu spesial yang dihadirkan hingga sunset bakal menjadi daya tarik sendiri.

Segmentasinya pun bisa untuk berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang tua.

“Di sini bagus sunsetnya, cocok juga untuk keluarga,” tutur Iwan.

Marketing Communications Manager Swiss-Belhotel Makassar Ilham Putra menambahkan, program bbq sebelumnya telah dihadirkan.

Tingginya antusiasme masyarakat pun menjadi alasan Swiss-Belhotel Makassar kembali menghadirkan program serupa.

“Sebelumnya telah dihadirkan dan tema kali ini berbeda dari segi menu,” kata Ilo, sapaan akrabnya.

Pengunjung bisa menikmati berbagai menu spesial ini setiap Kamis dan Sabtu dari pukul 17.00 hingga 21.00 Wita.

Swiss-Belhotel Makassar memberikan diskon 20 persen untuk pengunjung yang menginap.

“Jadi pengunjung yang mau datang boleh reservasi dulu atau juga boleh datang langsung,” tutup Ilo.

Keterangan foto: Suasana Sunset Pot and Grill Bbq Delight All You Can Eat di Swiss-Belhotel Makassar, Kamis (31/8/2023). Pengunjung bisa makan sepuasnya sambil menikmati sunset hanya Rp100 ribu nett.