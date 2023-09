Yuk Ikutan Lomba Foto Rangkaian Anniversary ke-8 Four Points by Sheraton Makassar, Simak Ketentuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Four Points by Sheraton Makassar bakal merayakan anniversary ke-8 pada Kamis (7/9/2023).

Rangkaian anniversary telah berlangsung sejak 31 Agustus dan akan berakhir pada 15 September 2023.

Marcomm Four Points by Sheraton Makassar, John, menyebut ada delapan rangkaian acara anniversary ke-8 Four Points by Sheraton Makassar.

Rangkaian acara tersebut dimulai dari Charity yang berlangsung selama delapan hari.

“Kami berbagi makanan ke panti asuhan,” sebut John, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Senin (4/9/2023).

Lalu ada Cleaning, dengan membersihkan Masjid Anshar Somba Opu.

Kemudian ada Culinary dengan live cooking Healthy Food dibawakan oleh Executive Sous Chef, Grace secara langsung di Instagram Four Points Makassar.

Baca juga: Nginap di Four Points by Sheraton Makassar Mulai Rp 850 Ribu per Malam

Ada juga Cultivate, di mana akan dibagikan bibit dan tanaman kepada tamu-tamu saat check-out di lobi.

“Ini tujuannya untuk kampanye go green dan sustainability,” ujarnya.

Lalu ada Caring, kegiatan ini meliputi donor darah yang akan dilaksanakan di Four Points by Sheraton Makassar pada 8 September 2023 terbuka untuk umum.

Four Points juga akan melaksanakan Creativity, berupa lomba kreativitas dan talent khusus untuk karyawan yang akan digelar 8 September 2023.

Ada pula Challenge, merupakan team building karyawan dengan melakukan kegiatan outing selama dua hari dari 11-12 september 2023.

Terakhir ada rangkaian tambahannya berupa lomba foto Instagram untuk publik.

Baca juga: Ribuan Saudagar Bugis Makassar Kumpul di Hotel Four Points Makassar 30 April 2023

Peserta mengupload foto terbaik selama berada di Four Points Makassar, dan ceritakan pengalaman menarik pada caption, buat sekreatif mungkin tanpa mengandung unsur SARA dan politik.