106 Atlet Binaraga Pamer Body di Mr Mars x Evolene 2023, Hadir Guest Pose Fareza Febriano

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kabupaten Wajo menggelar body contest di ruang pola Kantor Bupati Wajo, Minggu (6/8/23).

Bertajuk Mr Mars x Evolene 2023 dengan guest pose Fareza Febriano.

Diketahui, Fareza Febriano merupakan atlet binaraga yang sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional.

Salah satunya Kejuaraan Amateur Olympia Las Vegas yang berlangsung 15-18 Desember 2022 lalu.

Kala itu, Fareza berhasil menempati posisi keempat Men's Classic Physique Class B.

Mr Mars x Evolene 2023 di Kabupaten Wajo ini mendatangkan 106 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara hingga Gorontalo.

Adapun kategori yang diperlombakan yakni Junior Mens Fitness A (Super New Beginner), Mens Fitness B (New Muscle), dan Mens Sport C (Middle Muscle).

Demikian disampaikan Ketua PBFI Wajo, Rahman Marsyam.

Ia mengaku sangat bersyukur atas terselenggaranya kegiatan ini.

"Alhamdulillah, ini menjadi catatan dan pengalaman bagi kita khususnya di PBFI Wajo. Dari sini kita akan menjadikan Binaraga sebagai salah satu cabang olahraga yang banjir prestasi," ujarnya kepada Tribun Timur, Minggu (6/8/2023).

Lebih lanjut, kata dia nuansa silaturahmi terlihat ketika para peserta berbaur bersama dalam satu bakat.

"Tidak bisa kami bayangkan euforia peserta yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebagai lomba melainkan citra binaraga kembali diperlihatkan," lanjutnya.

Mengingat, Kabupaten Wajo akan menjadi tuan rumah Pekan olahraga provinsi (Porprov) 2026, olehnya itu event ini menjadi wadah persiapan bagi para atlet nantinya.

"Insya Allah, di Porprov 2026 nanti kami PBFI Wajo akan memberikan hasil yang terbaik dan kami para pengurus akan bekerja semaksimal mungkin," tuturnya.

Sebagai informasi, Body Contest Mr Mars X Evolene 2023 dirangkaikan dengan pengukuhan PBFI tiga Kabupaten, Bone Soppeng Wajo (Bosowa).

Juga pengukuhan pengurus Persatuan Kempo Indonesia (Perkemi) dan pengurus Legend Kiwal Garuda Hitam Kabupaten Wajo.

Zumba Party menjadi bagian dari rangkaian acara ini.(*)