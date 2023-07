Tak Dibela Pinkan Mambo, MA Minta Bantuan Sosok Ini Kabur dari Rumah Ibunya dan Penjarakan Ayah Tiri

TRIBUN-TIMUR.COM - MA kini tak lagi tinggal di rumah ibunya, Pinkan Mambo.

Usai kejadian tragis yang menimpa dirinya, anak perempuan Pinkan Mambo itu kabur dari rumah.

Diketahui, MA mengalami pelecehan dari ayah tirinya yang bernama Steve Wantania.

MA menyebut Steve adalah pelaku rudapaksa terhadap dirinya.

Dari pengakuan MA, ia mendapat perlakuan tak senonoh dari ayah tirinya sejak tahun 2018 hingga 2021.

Sementara sang ayah tiri kini mendekam di penjara.

Ternyata ada sosok yang menyelamatkan MA dan penjarakan ayah tiri..

Sosok tersebut rupanya ayah kandung MA

MA bersyukur ayah kandungnya masih peduli meski mereka sudah lama tak saling kontak.

Ia menghubungi sang ayah dan menceritakan kejadian yang dialaminya.

MA menjelaskan saat mengadukan kejadian keji itu, sang ayah berada di Bali dan langsung menjemputnya.

"Dia di Bali, dia langsung segera jemput aku dan mengurus aku sidang dan segala macam," ungkapnya.

Ia membandingkan sikap sang ayah dengan Pinkan Mambo yang terkesan membiarkan Steve Wantania melakukan tindakan pelecehan.

"Alhamdulillah thank you for God, karena aku apresiasi perjuangannya dia dan berbeda dengan mami aku," jelasnya.