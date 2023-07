FISIP UNHAS dan Konsulat Jenderal Australia Adakan Pertemuan untuk Perkuat Kerjasama Akademik

Pertemuan ini diselenggarakan di Unhas Hotel and Convention pada 5 Juli 2023, yang dihadiri oleh Konjen Australia Dr. Alex Stephens dan perwakilan Delegasi dari FISIP UNHAS.

TRIBUN-TIMUR.COM - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (UNHAS) bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Australia di Makassar untuk mengadakan pertemuan strategis.

Pertemuan ini diselenggarakan di Unhas Hotel and Convention pada 5 Juli 2023, dimana Dr. Alex Stephens, yang baru saja menjabat sebagai Konsul Jenderal Australia, bertemu dengan perwakilan dari FISIP UNHAS.

Delegasi dari FISIP UNHAS yang hadir meliputi Dekan Prof. Sukri, M.Si, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Prof. Darwis, MA dan Koordinator Kerjasama Internasional FISIP UNHAS) Andi Ahmad Yani, M.Si, MPA, M.Sc.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Lulu A. Purnamasari selaku Manager Riset dan Urusan Publik Konjen Australia di Makassar.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperkuat hubungan kerjasama antara UNHAS dan Konsulat Jenderal Australia di Makassar.

Salah satu agenda utama adalah perkenalan Dr. Stephens sebagai Konsul baru yang bertugas di Makassar. Dalam pertemuan ini, dijelaskan pula berbagai rencana kerjasama antara FISIP UNHAS dengan beberapa kampus di Australia.

Terutama, FISIP UNHAS berkeinginan untuk menjalin program double degree untuk program S1 Jurusan Hubungan Internasional dengan Faculty of Humanities, Arts and Social Sciences, University of Queensland.

Begitu juga dengan program double degree Program Magister Administrasi Publik UNHAS dengan University of Melbourne (UniMelb).

Sebagai seorang diplomat senior, Dr. Stephens juga berencana untuk menjadi dosen tamu di Fisipol UNHAS, khususnya di departemen internasional Departemen Hubungan Internasional.

Selain itu, berbagai peluang kolaborasi juga dibahas untuk mendorong kolaborasi penelitian dengan universitas-universitas di Australia melalui berbagai skenario skema dukungan pendanaan penelitian. Pertemuan ini diadakan sambil makan siang dan ditutup dengan foto bersama.(adv\reskyamaliah).