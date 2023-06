Apa Itu Telkomsel Prestige? Program Loyalitas Terbaru Diluncurkan di Momen HUT ke-28

Press conference spirit of Telkomsel 28th Celebration di Ruang Marampa, The Rinra, Makassar, Jumat (16/6/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masih serangkaian momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28, Telkomsel meluncurkan program loyalitas terbaru, yakni ‘Telkomsel Prestige’.

Program Telkomsel Prestige dihadirkan untuk pelanggan setia yang sudah menggunakan beragam produk dan layanan unggulan, baik pengguna Telkomsel Prabayar maupun Halo (pascabayar), dan sudah berlangganan minimal enam bulan.

Berbagai keuntungan dan nilai tambah dari program ini akan dapat dinikmati pelanggan akan disesuaikan dengan rerata penggunaan layanan selama periode waktu tertentu.

Seperti pelanggan kategori Gold untuk rerata penggunaan rutin layanan antara Rp100 ribu hingga Rp299 ribu tiap bulan, pelanggan kategori Platinum untuk rerata antara Rp399 hingga Rp999 ribu tiap bulan, dan pelanggan kategori Diamond untuk rerata di atas Rp1 juta tiap bulan.

Vice President Postpaid Consumer, International Roaming and Interconnect Telkomsel Bernadus W Wijayanto mengatakan, memasuki usia ke-28, Telkomsel senantiasa konsisten berinovasi untuk dapat melampaui ekspektasi pelanggan.

"Dengan pembaruan program loyalitas melalui program Telkomsel Prestige, kami berharap dapat semakin membuka peluang bagi pelanggan untuk menikmati pengalaman gaya hidup yang berbeda, yang sesuai dengan profil dan karakter kebutuhan pelanggan. Kami berharap, program Telkomsel Prestige akan menjadi ‘Your Truly Lifestyle Mates’ yang memberi nilai tambah dalam keseruan pengalaman pelanggan," katanya saat press conference spirit of Telkomsel 28th Celebration di Ruang Marampa, The Rinra, Makassar, Jumat (16/6/2023).

Ia membeberkan, Program Telkomsel Prestige menawarkan berbagai reward menarik dan layanan nilai tambah yang dapat dinikmati pelanggan di tiap kategori.

Keuntungan tersebut mencakup antrian prioritas untuk layanan di tiap GraPARI dan Call Center, bonus dan potongan harga khusus berbagai produk gaya hidup digital Telkomsel seperti Kuncie dan berlangganan platform streaming video, bonus Nada Sambung Pribadi, beragam penawaran hadiah saat momen Hari Pelanggan, termasuk penawaran menarik lain dari berbagai mitra, seperti akses khusus untuk Airport Lounge, serta voucher potongan harga khusus dari Kentucky Fried Chicken (KFC), McDonalds, CGV, Starbuck Grabmart, Grabcar, dan berbagai merchant pilihan lainnya.

Pelanggan setia Telkomsel dapat melihat kategori dan beragam reward Telkomsel Prestige yang dimiliki dengan mengakses aplikasi MyTelkomsel.

Setiap pelanggan juga dapat melakukan upgrade untuk tingkat kategori Telkomsel Prestige dengan terus meningkatkan penggunaan beragam produk dan layanan unggulan Telkomsel secara rutin tiap bulannya.

Dalam kesempatan peluncuran program Telkomsel Prestige ini, Telkomsel juga menggelar acara Customer Gathering di empat kota, yakni Makassar (16 Juni 2023), Medan (23 Juni 2023), Jakarta (28 Juli 2023), dan Surabaya (11 Agustus 2023).

Acara ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi sejumlah pelanggan di kategori Diamond yang telah dengan setia dan terus percaya menggunakan beragam produk dan unggulan Telkomsel secara konsisten.

Dalam acara tersebut, Telkomsel akan menjamu secara khusus para pelanggan Diamond yang terpilih, dan menghadirkan hiburan seru serta program lucky draw dengan hadiah menarik. (*)