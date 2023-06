H-4 ke Tanah Suci, Baru 2 Travel Haji Khusus Report 850 Jamaah ke PPHI Madinah

MADINAH, TRIBUN - Setidaknya 850 jamaah haji khusus Indonesia dari dua perusahaan jasa travel, dijadwalkan tiba di Tanah Suci, akhir pekan ini.

Ke-850 jamaah termasuk petugas itu, dijadwalkan tiba dengan dua penerbangan, Saudia Airlines (SV) di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Minggu (4/6/2023) malam dan Senin (5/6/2023).

Data dari kantor Urusan Haji Indonesia di PPIH Daker Madinah, Sabtu (3/6/2023), menyebut baru dua usaha penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) terdaftar, yang melaporkan jumlah jamaahnya.

"Sejauh ini baru Patuna dan Diyo Siba yang update," ujar Kepala Pengawasan Haji Khusus PPIH Daerah Kerja (Daker) Madinah, Rudy Nuruddin Ambary, Sabtu (3/6/2023).

Dikatakan, pelaporan jumlah jamaah, petugas, kedatangan, flight number, serta akomodasi dari PIHK, adalah amanah undang-undang haji dan instruksi dari peraturan menteri agama.

"Tugas kita mengawasi, sebab jika ada masalah, di sini atau tak diberangkat di Tanah Air, kami juga yang dimintai tanggungjawab," ujar Rudi, di sela-sela persiapan mobilisasi tim pengawas dari kantor misi haji Indonesia Madinah ke Jeddah.

PT Patuna Mekar Jaya dijadwalkan mendatangkan 654 plus 38 petugas, dan konsorsium PT Diyo Siba sebanyak 158 jamaah.

Dua hotel akomodasi jamaah adalah Concorde Darul Khair dan Movenvick di Madinah.

"Untuk tgl 4, insya Allah akan Ada kedatangan dari 6 PIHK terbanyak dari Patuna," ujarnya.

Sedangkan sisanya, merupakan konsorsium dari lima usaha jasa travel haji khusus; Diyo Siba, Kharissa Permai Holiday, Indah Permara Permai, Suhada Arafah Wisata dan Raihan Alya Tour.

Untuk tugas pengawasan lain, para jamaah ini akan menjalani dua kali validasi paspor.

"Pertama Check In Saudi itu saat kedatangan check in di bandara dan check in kota tujuan, Madinah atau Mekah."

Dikatakan, PIHK sesuai paspor dan merujuk kesepakatan PIHK dengan muassah tetap dipegang PIHK.

Dicontohkan, untuk check out, PIHK yang memiliki user bisa masukkan sendiri.