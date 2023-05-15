Pemilu 2024
Ni'matullah, A Ina Kartika Sari, Darmawangsyah Muin 3 Pimpinan Tak Maju Lagi Bertarung DPRD Sulsel
Tiga pimpinan Andi Ina Kartika Sari, Darmawangsyah Muin, Ni'matullah Rahim Bone memutuskan tidak lagi bertarung kursi DPRD Sulsel pada Pemilu 2024 ini
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Tiga pimpinan parlemen tidak lagi maju bertarung kursi DPRD Sulsel pada Pemilu legislatif 2024 ini.
Ketiganya yakni Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Wakil Ketua II DPRD Sulsel dari Fraksi Gerindra Darmawangsyah Muin, dan Wakil Ketua III DPRD dari fraksi Partai Demokrat Ni'matullah Rahim Bone.
Minggu 14 Mei 2023 jadi hari terakhir pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 di KPU.
Dari lima unsur pimpinan, hanya dua yang memutuskan maju kembali.
Keduanya yakni Wakil Ketua I DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Nasdem Syaharuddin Alrif, dan Wakil Ketua IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muzayyin Arif.
Syahar akan kembali bertarung di Dapil Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.
Sedangkan Muzayyin Arif akan kembali bertarung di Dapil Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare.
Ni'matullah Naik Kelas ke DPR RI
Partai Demokrat Sulsel mendaftarkan bakal calon legislatif di KPU Sulsel pada Minggu (14/52023).
Penyerahan daftar caleg sementara (DCS) dipimpin langsung Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah.
Di Partai Demokrat, hanya 8 petahana dari total 10 anggota fraksi maju kembali caleg DPRD Sulsel di Pemilu 2024 ini.
Dua petahana yang tidak lagi bertarung caleg provinsi yakni Ni'matullah Rahim Bone, dan Andi Azizah Irma Wahyudiyati Irwan.
Di pemilu 2024 ini, Ni'matullah memutuskan naik kelas ke pertarungan caleg DPR RI setelah tiga periode di DPRD Sulsel.
Ia ingin memastikan Demokrat meraih kursi DPR RI di Dapil Sulsel II setelah sebelumnya segitiga mercy kalah bersaing di Pemilu 2019.
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