STIA Abdul Haris Optimis Jalin Kerjasama Internasional Pasca Bertemu Menteri Nadiem di KBRI London

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Abdul Haris Makassar, Ismail Suardi Wekke, optimistis dalam menjalin kerja sama internasional setelah menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek RI), Nadiem Makarim.

Pertemuan antara Ketua STIA Abdul Haris Makassar dengan Mendikbudristek RI berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London ( KBRI London ), Kamis (11/5/2023).

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Prof Nizam, dan tuan rumah, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, YM Desra Percaya.

Agenda pertemuan tersebut bertajuk "Ask Me Anything".

Dalam kesempatan tersebut, Ismail menyampaikan bahwa STIA Abdul Haris Makassar memiliki dua program terkait kerja sama internasional, yaitu kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat global.

"Ilmu administrasi merupakan core keilmuan yang kami kembangkan dengan pendekatan Khazanah Lokal hingga Wawasan Global," jelasnya.

"Kami juga aktif berpartisipasi dalam jejaring perguruan tinggi Indonesia, seperti IUCSRS (Indonesian Universities Consortium on Socio-Religious Studies), yang dibentuk bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Maros," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Kementerian Pendidikan dan KBRI London atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada STIA Abdul Haris Makassar dalam menjalin kerja sama internasional ini.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Menteri dan Bapak Dubes," ucapnya.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi pengembangan STIA Abdul Haris," harapnya.(*)