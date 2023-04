Prita Barlina Gandeng Makeover Gelar Pelatihan Tata Rias Dasar Di Gereja Laharoi Tello Baru

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Salah satu Make Up Artist (MUA) kenamaan kota Makassar, Prita Barlina Swatikarina menggelar pelatihan tata rias dasar di Gereja Toraja Jemaat Lahai Roi Tello Baru Makassar, Rabu (19/4). Acara ini menggandeng brand kosmetik profesional yang berada di bawah naungan PT Paragon Technology and Innovation (PTI) yaitu Make Over.