Intip Koleksi Kendaraan Mewah Adelheid Sosang, Kepala Dinas Berharta Nyaris Setengah Triliun
Mantan Wakil Bupati Tana Toraja Adelheid Sosang tercatat memiliki 6 koleksi mobil dalam laporan harta kekayannya kepada KPK
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Adelheid Sosang tercatat memiliki 6 koleksi mobil dalam laporan harta kekayannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun nilai koleksi kendaran pribadi Adelheid Sosang itu mencapai Rp730.000.000.
Adelheid Sosang adalah kepala dinas terkaya di Sulawesi Selatan.
Wakil Bupati Tana Toraja periode 2010-2015 itu memiliki kekayaan senilai Rp411 miliar pada 2019 lalu.
Kekayaan Adelheid Sosang mengalahkan kekayaan seluruh kepala daerah di Sulsel.
Termasuk kekayaan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Rp7 miliar.
Berikut koleksi kendaraan mewah milik Adelheid Sosang.
Pertama Adelheid Sosang memiliki MOBIL, TOYOTA DYNA RINO TRUCK Tahun 1975.
Mobil ini diperoleh dari HASIL SENDIRI. Adapun harganya mencapai Rp. 20.000.000
Keduanya, Adelheid Sosang melaporkan memiliki MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 1997 seharga Rp. 20.000.000.
Ketiga Adelheid Sosang memiliki MOBIL TOYOTA CROWN SEDAN Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.
Keempat Adelheid Sosang rupanya memiliki alat berat EXCAVATOR Tahun 2008. Harganya mencapai Rp300.000.000.
Kelima Adelheid Sosang memiliki MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.4 2WD A/T Tahun 2008 yang diperoleh dari HASIL SENDIRI seharga Rp300.000.000.
Keenam Adelheid Sosang memiliki MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 1995 seharga Rp40.000.000.
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