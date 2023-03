Tim PORA Berperan Penting dalam Penegakkan Hukum Terkait Pengawasan Keberadaan Orang Asing

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Soeryo Tarto Kisdoyo, menjelaskan bahwa Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) memiliki peran penting dalam mendukung penguatan keamanan daerah dan penegakan hukum terkait keberadaan Orang Asing di Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Majene.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi Tim PORA Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Majene, yang diadakan di Aula Sandeq Hotel Villa Bogor Majene pada Kamis (16/03/2023).

Turut hadir dalam rakor ini instansi yang tergabung sebagai anggota Tim PORA di wilayah Kabupaten Majene, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal, serta Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Soeryo Tarto Kisdoyo membuka kegiatan rakor dengan memaparkan materi terkait tugas dan fungsi Tim PORA, jenis-jenis Visa, serta Izin Tinggal.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing dimulai sejak proses pengajuan visa dan dilanjutkan saat orang asing tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Selain itu, Soeryo menekankan bahwa pengawasan terhadap orang asing bukan hanya menjadi tugas Imigrasi saja, namun juga menjadi tugas instansi lain yang tergabung dalam Tim PORA sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Maka dari itu pengawasan terhadap orang asing bukan hanya tugas imigrasi semata, namun menjadi tugas instansi-instansi lainnya sesuai dengan kewenangannya melalui suatu wadah pemersatu yaitu Tim PORA” ucap Soeryo.

Kemudian kegiatan dilanjutkan oleh pemaparan materi dari Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal, Misbahuddin menyampaikan materi mengenai pengertian pendidikan non formal serta terkait pemberian izin operasional untuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Paparan yang disampaikan mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai satuan pendidikan formal dan non formal yang berada di Kabupaten Majene, Ujar Misbahuddin.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antar anggota Tim PORA mengenai informasi-informasi yang diketahui mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Majene.(adv\reskyamaliah).