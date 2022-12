Kadiv Imigrasi Kemenkumham Sulbar Apresiasi Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar

Foto bersama usai pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Satuan Kerja Imigrasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2022 di Aula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar.

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat, Andi Pallawarukka memimpin Evaluasi Kinerja dan Anggaran Satuan Kerja Imigrasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di Wilayah Sulawesi Barat Tahun 2022.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar yang dihadiri oleh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju dan Kepala Divisi Keimigrasian beserta seluruh jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Selasa (29/11/2022).

Dalam sambutannya, Andi Pallawarukka mengapresiasi capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar sampai dengan bulan November ini.

Selain itu Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat juga menyampaikan paparan Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Kemenkumham TA 2022 yang baru-baru ini ia hadiri di Jakarta.

“Kegiatan Evaluasi ini sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kelemahan serta kekurangan dari masing-masing seksi dan sub bagian pada UPT Imigrasi di Wilayah Sulawesi Barat sehingga bisa dilakukan perbaikan kedepannya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, “ ucap Pallawarukka.

Dalam Evaluasi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, Erybowo Radyan Asmono memaparkan capaian kinerja realisasi anggaran, rencana percepatan pencapaian kinerja serta anggaran, permasalahan maupun solusi untuk memecahkan permasalahan pencapaian kinerja serta anggaran di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar sepanjang tahun 2022.

“Kantor Imigrasi Polewali Mandar telah melaksanakan pelayanan penerbitan paspor sebanyak 2573 buku paspor, 40 permohonan izin tinggal, koordinasi TimPORA 4 kegiatan, Operasi Intelijen 7 kegiatan, penyelidikan Intelijen 23 kegiatan, operasi gabungan 3 kegiatan, Tindakan Admistratif Keimigrasian (TAK) 2 kegiatan, penyebarluasan informasi keimigrasian 5 kegiatan, “ kata Erybowo Radyan Asmono.

"Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar yaitu cuaca ekstrim yang terjadi beberapa bulan terakhir yang menyebabkan akses ke beberapa wilayah kerja Kantor Imigrasi Polewali menjadi sulit ditempuh karena adanya banjir dan tanah longsor" sambungnya.

Pemaparan capian kinerja setiap seksi maupun Sub Bagian secara detail disampaikan oleh masing-masing Kepala Seksi dan Kepala SubBagian Tata Usaha kantor Imigrasi Polewali Mandar.

Hal ini dimaksudkan agar segala kelemahan dan kekurangan dalam capaian kinerja dapat dilakukan perbaikan oleh masing-masing seksi.

Dari pemaparan capaian kinerja tersebut, Pallawarukka menyimpulkan bahwa kinerja Kantor Imigrasi Polewali Mandar sudah baik, beliau juga memberikan petunjuk serta arahan guna percepatan pencapaian kinerja di kantor Imigrasi Polewali Mandar.

Pallawarukka juga berharap agar hasil dari Evaluasi yang telah dilaksanakan ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi internal Kantor Imigrasi Polewali Mandar dan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat maupun terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian sehingga meningkatkan kinerja kedepannya.(adv\reskyamaliah).