Asosiasi Umrah Sambut Gelaran Pameran Gemday, Puluhan Travel Agent Berpartisipasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) DPD Sulampua dan Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) DPD Sulsel, mendukung event Gebyar Umrah dan Holiday (Gemday) yang akan digelar pada 28-30 April 2023 mendatang.

Event bertema The Largest Muslim & Travel Event in East Indonesia ini akan berlangsung all area indoor Mal Ratu Indah Makassar.

Gemday 2023 akan menjadi ajang direct selling para Agen Travel baik lokal maupun nasional memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat menyambut musim umrah 1445 H.

Tersedia 45 tenant pameran yang saat ini sudah terisi 60 persen yang terdiri dari PPIU SULSEL & Nasional, juga stake holders terkait seperti perbankan, insurance, broker hotel, penyedia visa dan operator transportasi.

Ketua Amphuri DPD Sulampua H Ardyansyah Arsyad mengatakan event ini sebagai sarana silaturahmi antar asosiasi.

"Sekaligus sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan customer dan calon jemaah secara langsung," katanya dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Kamis (16/3/23).

Sementara itu, Perwakilan Asosiasi Kesthuri Auliya Rioati mengaku bersyukur diadakan event ini agar para PPIU bisa mempromosikan dan menjual paket-paketnya untuk musim umrah 1445 H kedepan.

"Harapan kita event ini bisa jadi pilihan alternatif liburan setelah lebaran bagi keluarga untuk memilih paket liburan dan ibadah di musim depan," jelasnya.