Gerai Cantik Maia Gelar Kompetisi Makeup and Hair do Internasional Dirangkaikan Icon Model Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Geraicantik.maia menggelar Make up competition & Hair do Internasional di Kota Makassar, Sulsel.

Kegiatan ini dirangkaikan pemilihan Icon Model Makassar 2023 di Rumah Makan Torani Jl Urip Sumiharjo Makassar, Senin (13/3).

Make up competition & Hair do internasional dan pemilihan Icon Model Makassar 2023 kali ini diikuti ratusan milenial dari berbagai daerah di Sulsel seperti Makassar, Gowa, Maros, hingga Takalar.

Dalam kompetisi make up tersebut, ratusan peserta unjuk kebolehan menghias wajah model-modelnya dengan berbagai riasan, gaya, dan warna.

Adapun pemilihan Icon Model Makassar 2023 ini guna mencari potensi wanita berprestasi di dunia model.

Diharapkan dengan adanya kegiatan Icon Model Makassar 2023 ini akan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan dunia fashion khususnya di Makassar.

Hadir menssuport kegiatan ini, brand kecantikan ternama Make over.

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.