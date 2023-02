YouTube Tribun Timur Capai 7 Juta Subscribers, Zulkifli Mochtar: Bukti Tribun Bisa Bertransformasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Channel YouTube Tribun Timur kini mencapai 7 juta subscribers (pelanggan).

Tribun Timur menjadi media dengan subscribers channel YouTube terbanyak di Indonesia Timur.

Kolumnis tetap Kilas Tokyo Tribun Timur, Muh Zulkifli Mochtar menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian ini.

"Selamat bagi Tribun Timur yang telah mencapai 7 juta subscribers," ucap kolumnis tetap kolom Kilas Tokyo Muh Zulkifli Mochtar langsung dari Tokyo, Jepang.

Lebih lanjut, kata dia, 7 juta subscribers menjadi energi luar biasa sekaligus jadi bukti jika Tribun Timur sudah mampu melakukan transformasi.

"Eksis di dunia online, connected with people from anywhere in the world. Media lokal, bisa menjangkau nasional, bahkan suatu saat bisa jadi media berpengaruh rujukan dunia," ujar doktor bidang urban engineering, alumnus Jepang yang sudah tinggal di Jepang selama 15 tahun ini.

Menurut dia, semua industri memang harus aktif melakukan adaptasi karena teknologi berubah sangat cepat belakangan ini.

Jaringan 5G baru saja diluncurkan, riset generasi berikutnya sudah ada.

Robot makin smart, juga flying car, autonomous vehicles dan dunia virtual metaverse.

"Dunia online adalah unique and dynamic place, menghubungkan manusia dan dunia tanpa batas. Sulit membayangkan keseharian tanpa internet. Apalagi bagi digital native, mereka generasi unik, kreatif, multitasking dan menyenangi hal baru, juga yang ada di YouTube," ujar pria asal Makassar, Sulsel ini.(*)

