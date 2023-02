Ketua KPU Enrekang Haslipa: Is The Best untuk Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - 9 Februari 2023, Tribun Timur berusia 19 tahun.

Ucapan dan doa terus mengalir dari berbagai tokoh, pejabat, akademisi maupun relasi Tribun Timur.

Tak terkecuali dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang, Haslipa.

Dalam kesempatan itu, Perempuan yang satu-satunya menjabat Ketua KPU di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, hadir bertandang ke kantor redaksi Tribun Timur di Jl Cendrawasih No.430, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/2/2023) malam.

Haslipa menuturkan, Tribun Timur merupakan media yang selalu memberikan edukasi, sangat update, aktual, dan faktual dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi publik.

"Tribun Timur adalah media yang penuh edukasi, kemudian beritanya selalu aktif. Pokoknya is the best (terbaik) untuk Tribun-Timur," tandasnya.

Haslipa juga menyampaikan terima kasih atas sinergitas Tribun Timur bersama KPU Enrekang dalam memberitakan tahapan Pemilu 2024.

"Di usia yang ke-19 Tahun ini, saya berharap Tribun Timur semakin menjadi media terpopuler. Meningkatkan pengetahuan publik sesuai demokrasi, serta selalu membantu KPU dalam tahapan sosialisasi," tandasnya.

Diketahui, kunjungan itu dalam rangka memenuhi undangan open house hari ulang tahun ke-19 Tribun-Timur.

Di usia ke-19 tahun ini, Tribun Timur mengusung tema 'Lokal Menasional'.

Tribun Timur merupakan media corong informasi terpopuler di Indonesia Timur, hingga menjangkau dunia.

Hal itu juga dibuktikan dengan memiliki insan pers di 24 kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tribun Timur adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Sulawesi Selatan, Indonesia.

Surat kabar ini termasuk dalam grup Kompas Gramedia.

Koran ini pertama kali terbit 9 Februari 2004, bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN).

Saat ini, data pembaca Tribun Timur semakin meningkat.

Diantaranya, 1,5 - 2 m dari situs web pengunjung harian www.tribun-timur.com, 1,4 juta followers facebook, instagram 209 ribu, twitter 209 ribu followers, dan 1,9 juta followers akun tiktok.(*)