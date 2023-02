Kado Ultah ke-19 Tribun Timur, Asmo Sulsel Servis Gratis Motor Jurnalis

Servis motor Honda gratis dari Asmo Sulsel di dalam kawasan Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430, Kota Makassar, Kamis (9/2/2023).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan jurnalis di Makassar mendapatkan servis gratis dari Astra Motor (Asmo) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Program servis gratis itu dihadirkan Asmo Sulsel untuk memeriahkan Hari Pers Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun ke-19 Tribun Timur, Kamis (9/2/2023).

Berbagai lokasi titik dibuka Asmo Sulsel untuk memudahkan jurnalis servis motor. Salah satunya di Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih No 430.

Pantauan Tribun Timur, para jurnalis antusias mengikuti program servis gratis tersebut.

Jurnalis mendapatkan layanan penggantian Oil Gear untuk motor matik dan busi gratis untuk motor cub/sport.

Promotion Supervisor Asmo Sulsel, Arif Reda mengatakan, program tersebut dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada media.

“Ini bentuk apresiasi kita kepada media di Hari Pers,” kata Reda, di sela-sela kunjungan ke Kantor Tribun Timur, Kamis (9/2/2023).

Sementara itu, melalu keterangan tertulisnya, Region Head Astra Motor SulSelBarTraBon, Thamsir Sutrisno mengatakan, kegitan tersebut dilaksanakan untuk menbantu Insan Pers.

“Astra Motor SulSelBarTraBon senantiasa mendukung dan membantu Insan Pers menjalankan mobilitasnya yang tinggi dalam menjalankan tugas dengan memberi kemudahan untuk melakukan pengecekan dan layanan servis terhadap sepeda motornya,” kata Thamsir.

“Saya berharap, layanan service gratis yang diberikan, dapat menjadi kado yang indah untuk Sahabat Pers di hari Pers Nasional,” harap Thamsir.

Untuk diketahui, voucher servis gratis yang telah dibagikan ke jurnalis di Makassar masih bisa digunakan hingga 15 Februari.

Lokasinya di AHASS Astra Motor Alauddin Jl Sultan Alauddin No 57, AHASS Duta Motor Makassar Jl Rappocini Raya No 9, dan AHASS Makassar Inti Motor Jl AP Pettarani No 11.