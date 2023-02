Rusdi Mahasiswa IAIN Palopo Wakili Sulsel di Ajang Pemilihan Putera Puteri Kampus Indonesia

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Rusdi (20) mewakili Sulawesi Selatan (Sulsel) pada ajang pemilihan Putera Puteri Kampus Indonesia 2023 di Surabaya, Jawa Timur, pada 17-19 Februari 2023.

Rusdi merupakan mahasiswa semester lima Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Palopo).

Rusdi mewakili Sulsel usai menjuarai ajang pemilihan Duta Kampus Sulsel pada Juni 2022 lalu.

Sebelum berangkat, Rusdi yang merupakan putra daerah Palopo silaturrahmi sekaligus audiensi dengan Wali Kota Palopo HM Judas Amir MH dan Rektor IAIN Palopo Prof Abdul Pirol.

Tujuannya untuk meminta doa dan dukungan terhadap perjuangannya.

"Saya berkunjung untuk silaturahmi, meminta doa dan dukungan, semoga berhasil membawa nama kampus, Palopo, dan Sulsel menjadi yang terbaik di ajang nasional nantinya," ujar Rusdi dalam rilisnya ke Tribun-Timur.com, Selasa (7/2/2023).

Selain meminta dukungan dari berbagai pihak, Rusdi juga telah mempersiapkan performa terbaik.

"Saat ini fokus mempersiapkan segala amunisi terbaik, seperti terus melatih skill publik speaking dengan mengikuti kelas coaching dari salah satu pembina Duta Kampus IAIN Palopo," katanya.

"Meningkatkan kepercayaan dan kualitas diri, hingga tengah mempersiapkan sebuah penampilan unjuk bakat yang juga menjadi poin penentu penilaian di kompetisi nanti," jelasnya.

Selama ini, Rusdi telah melewati kompetisi pencarian brand ambassador sejak duduk di bangku SMP.

Ia telah meraih beberapa prestasi membanggakan.

Seperti mendapat penghargaan sebagai the best speaker dalam program berskala Internasional America Europe Student Conference and Exchange di 2021.

Juara harapan satu video kreatif pada ajang International Innovation Economics Competition, juara satu pemilihan Duta Kampus IAIN Palopo 2022.

Serta menjuarai beberapa kompetisi berskala regional hingga nasional lainnya.

Diketahui, Pemilihan Putera Puteri Kampus Indonesia digelar dengan harapan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi-potensi kebudayaan, pariwisata, pendidikan di Indonesia.

Serta memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial berbangsa, politik, ilmu pengetahuan, kelestarian budaya, serta berperan penting sebagai generasi muda di Indonesia.

Peranan ini dianggap penting untuk semua faktor kehidupan yang akan diwakili dan dijalankan dalam bentuk program-program demi majunya negara Indonesia di masa yang akan datang.(*)