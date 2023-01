Sosok Deva Mahenra Putra Bugis Jadi Suami Mikha Tambayong, Gunakan Gaun Sulawesi saat Menikah

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Deva Mahenra suami Mikha Tambayong.

Pasangan Deva Mahenra dan Mikha Tambayong menikah di Pulau Dewata, Bali, Sabtu (28/1/2023).

Deva Mahenra diketahui keturunan Bugis.

Ia lahir di Makassar, 19 April 1990.

Mikha Tambayong juga membagikan beberapa foto pernikahnnya bersama Deva Mahenra.

Nampak mereka menggunakan gaun pernikahan bernuansa putih.

Sementara satunya menggunakan gaun dengan sentuhan adat Sulawesi.

Foto kedua gambar tersebut diberikan keterangan berbeda.

Foto mengenakan gaun warna putih, Mikha Tambayong memberikan keterangan bahwa yang ia kenakan saat pernikahan adalah busana yang digunakan oleh ibunya saat menikah dulu.

"28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream," tulisnya.

Sementara pada ungahan kedua, Mikha Tambayong dan Deva Mahenra menggunakan busana dengan nuansa biru tosca.

Mikha Tambayong mengenakan gaun dengan tail panjang, sedangkan Deva Mahenra mengenakan setelah beskap berwarna serupa.

"Pengantin Sulawesi," ungkapnya.

Untuk diketahui, hubungan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra baru diketahui publik pada 2021.