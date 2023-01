Beaut Demo Instaperfect dan Crystallure Sambangi Ibu-Ibu Bhayangkari Jeneponto

TRIBUN-TIMUR.COM JENEPONTO - Beauty class maupun beauty demo yang digelar Instaperfect dan Crystallure mendapat respon positif dari wanita Indonesia khususnya di Sulsel.

Dan kali ini tim Crystallure Beauty bersama Instaperfect Beauty hadir dalam rangkaian kegiatan pertemuan rutin disetiap bulannya sekaligus arisan bulanan Ibu Bhayangkari Se-Kabupaten Jeneponto di Aula Polres Jeneponto Sulsel Kamis (26/1/2023).

Beauty demo tim Crystallure Beauty bersama Instaperfect Beauty hadir dalam rangkaian kegiatan pertemuan rutin disetiap bulannya sekaligus arisan bulanan Ibu Bhayangkari Se-Kabupaten Jeneponto di Aula Polres Jeneponto Sulsel Kamis (26/1/2023). (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Pada kegiatan ini Crystallure dan Instaperfect mengadakan Beauty Demo dimana ini menjadi salah satu wadah pengetahuan tambahan mengenai make up dan perawatan wajah oleh seluruh ibu Bhayangkari yang hadir.

Acara dimulai dengan tutorial make up by Instaperfect, skin preparation before makeup by Crystallure, booth instaperfect dan crystallure yang mana dapat mencoba coba tester yang telah di sediakan.

Selain Beauty Demo tim Crystallure dan Instaperfect juga mengadakan Bazar dengan spesial promo up to discount 30 persen.

Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh ibu Bhayangkari Polres Jeneponto dengan memberikan banyak pertanyaan kepada team Crystallure dan Instaperfect.

Instaperfect dan Crystallure adalah salah satu brand ternama dari PT Paragon Technology and Innovation yang merupakan perusahaan fast moving consumer Goods (FMCG) bidang kosmetik terbesar di Indonesia yang tersebar lebih dari 41 distribution center di seluruh Indonesia dan Malaysia.