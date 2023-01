Kata-kata Mutiara atau Ucapan Perayaan Imlek 2023 Berisi Doa Terbaik, Bisa Dikirim WA, FB hingga IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan kata-kata mutiara perayaan Hari Imlek 2023 atau Tahun Baru China cocok dikirim di media sosial.

Kata-kata mutiara Imlek 2023 dalam artikel juga terdapat bahasa Mandarin, lengkap bahasa Indonesia dan terjemahan.

Selain untuk keluarga, ucapan atau kata-kata mutiara cocok dibagikan ke WhatsApp, Instagram hingga Facebook.

Hari ini Minggu (22/1/2023) merupakan perayaan Tahun Baru Imlek 2023.

Selain berkumpul dengan keluarga dan saudara, Tahun Baru Imlek juga momen untuk saling mendoakan.

Sama seperti perayaan tahun baru lainnya, saat perayaan Imlek, sebagian besar dari kita yang merayakan juga akan memberikan ucapan selamat Imlek.

Berikut kumpulan ucapan selamat Imlek 2023 yang dikutip Tribunnews.com dari beberapa sumber.

1. suì suì píng ān

岁岁平安!

May you have peace year after year!

Semoga Anda memiliki tahun demi tahun kedamaian!



2. cái yuán guǎng jìn

财源广进!

Wishing you plenty of money!