145 Caba Cata TNI AL Jalani Tes Jasmani

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Bintara (Caba) dan Calon Tamtama (Cata) Prajurit Karir TNI AL Gelombang I Tahun 2023 menjaklani Tes Samapta Jasmani yang berlangsung di Lapangan olahraga Mako Lantamal VI, Makassar, Jum'at (20/01/2023).

Ratusan peserta berasal dari Panitia Daerah (Panda) Lantamal VI Makassar itu bersaing dan harus menunjukkan kualitas terbaiknya guna memenuhi syarat di seleksi Caba Cata TNI AL tingkat pusat nantinya. Sebanyak 145 peserta terdiri dari Caba Pria berjumlah 91 orang dan Caba Wanita 54 orang.

Sedangkan sisanya akan mengikuti tes pada hari berikutnya, dengan materi meliputi baterai A lari 12 menit, dilanjutkan baterai B sit up, push up, pull up, dan shuttle run, serta tes ketangkasan renang dan pengecekan postur.