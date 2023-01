FISIP Unismuh dan Universiti Utara Malaysia Kerjasama Pertukaran Mahasiswa, Riset, dan Pengabdian

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Andi Luhur Prianto memimpin delegasi FISIP Unismuh Makassar berkunjung membahas teknis kolaborasi riset dan pengabdian dengan pihak School of Government (SoG), College of Law, Government & International Studies (COLGIS) Universiti Utara Malaysia.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Usaha internasionalisasi terus dilakukan FISIP Unismuh Makassar.

Delegasi FISIP Unismuh Makassar melakukan kunjungan untuk pembicaraan teknis kolaborasi riset dan pengabdian dengan pihak School of Government (SoG), College of Law, Government & International Studies (COLGIS) Universiti Utara Malaysia.

Kunjungan berlangsung di Sintok, Kedah, Malaysia Utara 9-11 Januari 2023.

Delegasi dipimpin Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Andi Luhur Prianto, didampingi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Ahmad Harakan serta Peneliti Lab IP Aqmal Reza Amri.

SoG atau Sekolah Pengkajian Kerajaan ini sendiri membina program sarjana dan pascasarjana di bidang manajemen publik dan manajemen pembangunan.

Dalam kunjungannya, delegasi FISIP Unismuh diterima oleh Dr. Halimah Binti Abd. Manaf (Dean of the School of Government COLGIS UUM), Dr. Nor Azizah Zainal Abidin (Deputy Dean for Academic & International Affairs SoG COLGIS UUM).

Kemudian Dr. Sharifuzah Osman (Ketua Program Studi Sarjana Public Management), Dr. Siti Syuhadah Mohamad (Ketua Program Pascasarjana Public Management) serta jajaran dosen, peneliti dan tenaga administrasi kependidikan.

Turut hadir pada pertemuan ini, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, Wakil Rektor Kerjasama & Hubungan Internasional UMY.

Dalam kesepakatan kerjasama yang dilakukan, pihak SoG COLGIS UUM, sepakat untuk melakukan berbagai kolaborasi kegiatan akademik.

Seperti pertukaran mahasiswa dan transfer kredit pembelajaran, kolaborasi riset dan pengabdian serta kerjasama akademik lainnya.

Wakil Dekan Akademik dan Kerjasama FISIP Unismuh Andi Luhur Prianto mengatakan dalam waktu dekat ini, delegasi mahasiswa UUM akan hadir di Makassar.

FISIP Unismuh Makassar telah merancang kegiatan visiting lecture, workshop penulisan artikel jurnal, serta aktivitas pengabdian masyarakat di Sulsel ini.

"Semester ke depan, dosen dan mahasiswa kami pun akan mengikuti kegiatan sit-in pembelajaran, riset dan aktivis community services bagi para pekerja migran dan diaspora Indonesia di wilayah Kedah Darul Aman, Malaysia," kata Luhur kepada wartawan Kamis (12/1/2023).

Luhur mengatakan, semua aktivitas itu akan menghasilkan publikasi bersama pada jurnal internasional bereputasi.

Sementara itu Dr. Ihyani Malik, Dekan FISIP Unismuh bersama sivitas akademika terus memperkuat aktivitas internasionaliasi pembelajaran, riset, dan pengabdian.

"Kami berterima kasih atas dukungan pimpinan Universitas dan LP3M yang memudahkan ikhitiar kami ini. Semoga bisa berkontribusi bagi peningkatan reputasi institusi," katanya.