Sekjen PDIP Ungkap Megawati Sudah Diskusi Jagoan Capres 2024 dengan Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan sudah ada nama calon presiden atau Capres 2024 yang dibahas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Nama capres 2024 itu didiskusikan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga kader PDIP.

Hal itu diungkapkan Hasto Kristiyanto ketika ditemui wartawan di Jakarta International (JI) Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2023).

"(Diskusi Megawati dan Jokowi) Ya tentu saja," kata Hasto, kepada para awak media, Senin dikutip dari Tribunnews.com Senin (9/1/2023).

Hasto melanjutkan Megawati bersama Jokowi membicarakan mengenai sustainability of the leader and policy atau keberlanjutan pemimpin dan kebijakan.

"Apalagi kami berbicara tentang sustainability of the leader and policy," kata Hasto.

Menurut Hasto, pembicaraan tersebut merupakan satu kesatuan yang akan membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Sehingga antara Bung Karno, ibu Mega, pak Jokowi, dan calon presiden yang akan datang itu merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia raya kita," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut ada elemen kejutan saat partainya merayakan HUT ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta pada Selasa (10/1/2023) besok.

Puan mengatakan, bahwa elemen kejutan itu bakal disampaikan langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada saat perayaan HUT ke-50 tahun.

"Ya, pastinya. Setiap ulang tahun, kan, ada surprise, tetapi namanya surprise, ya, enggak tahu. Cuma Ibu Ketua Umum yang tahu surprise akan disampaikan," kata Puan Maharani di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Meski demikian, Puan mengaku tidak tahu persis apa elemen kejutan pada saat HUT ke-50 PDIP.

Karena, hanya Megawati yang memahami elemen kejutan tersebut.

Termasuk, Puan tidak tahu soal kemungkinan elemen kejutan berupa pengumuman capres atau cawapres dari parpol bernomor tiga pada Pemilu 2024.