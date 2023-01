Oleh: AM Sallatu

Pendidik dan Peneliti, Tinggal di Parepare

TRIBUN-TIMUR.COM - Harian Kompas Sabtu, 31/12/22, dalam kolom tetap Karier Experd, kembali mengulas tentang pemimpin dan kepemimpinan yang menyertainya, dengan judul ‘Membuat Dampak’.

Dikutip ungkapan John Maxwell yang mengatakan ‘leadership is influence, nothing more, nothing less’ dipandang sudah tidak memadai.

Oleh karena salah satu peran penting serta strategis seorang pemimpin adalah kemampuan menciptakan dampak.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa influence sebenarnya hanya sebuah jalan menuju pencapaian kinerja, namun selajutnya patut menyasar dampak.

Kondisi dan realitas perkembangan dewasa ini, setelah Pandemi dan hadirnya perkembangan teknologi, ternyata menantang mencipta dampak.

Walaupun memang bukan hal yang mudah. Sejumlah pemimpin berusaha keras tetapi belum bisa membawa efek signifikan, di satu sisi, namun di sisi lain sudah nampak pula ada yang sangat berhasil.

Mencermati data capaian kinerja SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) se Sulsel tahun 2022, oleh salah seorang ahli di Unhas dianggap masih sangat rendah dan masih jauh dari menggembirakan.

Bila kinerja saja masih rendah apalagi dampak tentunya.

Berarti, pimpinan puncak pemerintahan di Sulsel, dalam mengemban influence terhadap jajaran perangkat instansi yang dipimpinnya masih mengalami seperangkat permasalahan.

Data yang dirilis oleh Kemenpan RB baru-baru ini memperlihatkan bahwa kategori yang mampu dicapai oleh jajaran pemerintah provinsi lebih menuntut perhatian serius.

Oleh karena sepatutnya tingkatan provinsi mampu berkinerja jauh lebih baik untuk kemudian bisa melakukan supervisi pada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah ini.

Sejauh ini memang fungsi supervisi dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Salah satu permasalahan pokok yang ada, sebagaimana penulis pernah ungkapkan bahwa nyaris pada semua instansi pemerintah di Sulsel, working environment belum mampu dibangun secara kondusif agar pada gilirannya bisa berkinerja dengan baik.