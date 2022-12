Alfian Zainuddin dan 5 Delegasi Diundang Khusus Amerika Belajar Layanan Kesehatan Berbasis Agama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr dr Andi Alfian Zainuddin, terpilih sebagai peserta program International Visitors Leadership Program (IVLP) di Amerika Serikat.

Program yang digagas pemerintah AS ini mengikutkan para peserta dari berbagai negara yang telah diseleksi sebelumnya.

Program ini diikuti Dr Alfian bersama 5 peserta lainnya yang telah dipilih sebelumnya dan merupakan aktivis Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama bertema Healthcare Administration and Medical School Program Development for Faith-Based Organizations, yang berlangsung di AS, 3-14 Desember 2022.

Pada kesempatan program tersebut, dr Alfian akan mengikuti berbagai diskusi dengan pakar lobby dari George Washington University, pakar dari National Institute of Allergy and Infectious Disease USA, pakar dari Georgetown University Center for Children and Families serta Baylor University di Austin Texas dan St Louis University School of Medicine di Missouri

Selain itu, juga dilakukan kunjungan ke beberapa pusat pelayanan kesehatan yaitu Muslim Community Center Medical Clinic di Maryland, Texas Department of State Health Services, Dell Children’s Medical Center of Central Texas, BJC Healthcare, SSM Health St Louis University Hospital dan Mercy Health Care

"Program ini sangat baik dalam hal pengembangan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan mempelajari model pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Amerika Serikat baik di daerah perkotaan maupun pedesaan serta bagaimana model manajemen pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran berbasis agama," ungkap Dr Alfian dalam keterangannya, Rabu (7/12/2022).

Dr Alfian menambahkan, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi, ia juga akan bertukar pikiran dan mencari peluang kerjasama dengan beberapa universitas yang dikunjunginya, dan juga sebagai pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi pada FK Unhas.

Program IVLP ini adalah salah satu program kerja dari Pemerintah Amerika Serikat terutama Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Kedutaan Besar US dibeberapa negara.

Setiap tahunnya program IVLP akan melakukan seleksi ketat terhadap tokoh-tokoh yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan dalam bidangnya masing-masing dari berbagai negara setiap tahunnya. IVLP sendiri merupakan salah satu program bergengsi yang sudah diikuti lebih dari 1000-an pemimpin dari seluruh dunia.

Selain sebagai Wakil Dekan FK Unhas, Dr Alfian juga sebagai Ketua Umum Pemuda ICMI Sulawesi Selatan, Wakil Sekretaris PWNU Sulawesi Selatan dan pernah menjadi Wakil Sekretaris Lembaga Kesehatan Nadhlatul Ulama Periode 2015-2020.(*)