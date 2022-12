Harga BBM Naik Per 1 Desember, Update Harga Solar, Pertalite, Pertamax, Dexlite, Pertamina Dex

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga BBM Pertamina naik lagi per 1 Desember 2022 hari ini.

Namun, harga BBM yang naik hanya jenis nonsubsidi.

Penyebab kenaikan harga BBM nonsubsidi dari Pertamina dilakukan seiring dengan perubahan harga minyak mentah di pasar global.

Harga minyak mentah jenis Brent sebulan terakhir turun sebesar 10,05 persen ke level US$ 83,64 per barel.

Sementara harga minyak mentah West Texas (WTI) berada di kisaran US$ 78 per barel atau turun rerata sebesar 8,8 persen sebulan terakhir.

Adapun catatan harga bensin atau gasolin di Amerika Serikat sebulan terakhir juga turun sebesar 8,07 persen menjadi sebesar US$ 2,3 per galon atau setara dengan Rp 9.550 per liter, dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp 15.700 per dollar AS.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi sudah diumumkan Pertamina melalui laman resminya, Pertamina.com.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU," demikian tertulis dalam laman tersebut.

Lalu, harga BBM nonsubsidi mana yang naik?

Harga BBM nonsubsidi yang naik adalah Pertamax Turbo menjadi Rp 15.200 per liter dari sebelumnya Rp 14.300 per liter.

Adapun harga BBM jenis Dexlite menjadi Rp 18.300 per liter dari sebelumya Rp 18.000 per liter dan untuk BBM Pertamax Dex menjadi Rp 18.800 per liter dari sebelumnya Rp 18.550 per liter.

Harga BBM RON 92 atau Pertamax tidak mengalami penyesuaian atau tetap Rp 13.900 per liter.

Sama dengan harga BBM RON 90 atau Pertalite, tetap Rp 10.000 per liter.

Selengkapnya, berikut update harga BBM subsidi dan nonsubsidi per 1 Desember 2022.