Ini Keistimewaan The Beast, Mobil Kepresidenan AS yang Dipakai Joe Biden Hadiri KTT G20 di Bali

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar 15-16 November 2022 di Bali, Indonesia.

Joe Biden sampai di Bandara Ngurah Rai, Bali sekira pukul 21.45 WITA malam tadi.

Dalam lawatannya kali ini, Joe Biden nampak dikawal The Secure Package atau iring-iringan mobil pengawal presiden AS.

Adapun iring-iringan tersebut terdiri dari dua mobil berjenis limosin dan lebih dari 10 unit mobil pengawalan.

Selain dikawal, Joe Biden juga membawa mobil kepresidenan AS yaitu Cadillac One atau yang lebih dikenal dengan 'The Beast'.

Padahal Indonesia telah menyediakan mobil ramah lingkungan bermerek Hyundai Genesis G80 sebagai kendaraan resmi para kepala negara yang hadir di KTT G20.

Jika dilihat dari spesifikasinya, The Beast memang mobil yang disediakan khusus untuk presiden Amerika Serikat.

Limusin The Beast ini merupakan mobil paling canggih untuk mengangkut seorang kepala negara.

Cadillac One yamg digunakan ini menggantikan The Beast sebelumnya yang dipakai sejak 2009 oleh Barack Obama dan Donald Trump.

Dilansir spycape.com, The Beast dilengkapi dengan perangkat bermodel seperti di film James Bond termasuk 'layar asap' dan pegangan pintu yang akan mengalirkan listrik berdaya 120 volt kepada penyerang.

Selain itu, The Beast juga dapat memuntahkan cairan agar kendaraan musuh tidak terkendali.

Senjata seperti shotgun, pelontar granat, night vision, dan gas air mata juga tersedia dalam mobil ini.

Adapun The Beast memiliki berat antara 8-10 ton dengan bodi terbuat dari pelat baja setebal 8 inci (20,32 cm) untuk melindungi dari potensi serangan bom serta 5 inci (12,7 cm) jendela yang dapat mencegah peluru magnum 44.

Kemudian untuk interior The Beast dapat mencegah serangan kimia. Selain itu, kecepatan The Beast sendiri dapat mencapai 60 mil per jam dalam 15 detik.