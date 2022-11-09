Calon Wakil Bupati

Penentuan Calon Wakil Bupati Lutim Ditunda Lagi, Ketua PKS tak Hadir

Penentuan dua nama calon Wakil Bupati Luwu Timur terpaksa ditunda, Rabu (9/11/2022) sore. Sebabnya, Ketua PKS Luwu Timur, Suardi Ismail tidak hadir

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Muh. Irham
zoom-inlihat foto Penentuan Calon Wakil Bupati Lutim Ditunda Lagi, Ketua PKS tak Hadir
Tribun Lutim/Ivan Ismar
Tujuh ketua parpol pengusung bertemu di Rujab Bupati Luwu Timur, Rabu (9/11/2022) sore. Mereka berencana membahas nama-nama bakal calon Wakil Bupati Lutim yang akan mendampingi Budiman hingga 2024 mendatang 

MALILI, TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi-lagi penentuan dua nama calon Wakil Bupati Luwu Timur terpaksa ditunda, Rabu (9/11/2022) sore. Sebabnya, Ketua PKS Luwu Timur, Suardi Ismail tidak hadir. 

Dari delapan ketua parpol, hanya tujuh ketua parpol pengusung yang hadir.

Yaitu Ketua DPD Golkar Aripin, Ketua PDIP Lutim Budiman (Bupati Luwu Timur), Ketua PAN Lutim Usman Sadik.

Kemudian Ketua Hanura Andi Hikmad, Ketua Gerindra Andi Baharuddin, Ketua PBB Muh Abduh, Ketua PKB Sunawar, minus PKS.

"Ditunda, PKS tidak ada datang," kata Ketua DPD PAN Luwu Timur, Usman Sadik.

Menurut Usman Sadik, Suardi Ismail sedang berada di Jakarta.

"Nanti dijadwalkan ulang lagi pertemuan ketua parpol," kata Usman Sadik.

Adapun empat balon yang telah mendaftar menjadi wakil bupati di panitia pemilihan di DPRD Luwu Timur.

Mereka adalah Muh Taqwa Muller, Andi Akbar Leluasa, Usman Sadik dan Rully Heriawan.

Taqwa adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Golkar.

Andi Akbar Leluasa masuk dalam pengurus Golkar di DPP.

Usman Sadik adalah Ketua DPD II PAN Luwu Timur.

Selain itu, Usman juga menjabat Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur.

Sementara Rully Heriawan adalah Sekretaris DPC Hanura Luwu Timur. Rully juga menjabat anggota DPRD Luwu Timur.(*)

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Calon Wakil Bupati
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Lutim
Ketua PDIP Lutim

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