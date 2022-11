Pesawat Pengangkut Delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Sebagian Diparkir di Makassar

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama menuturkan persiapan fasilitasi bagi delegasi yang akan hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 terus dimatangkan.

Menurutnya, ada banyak permintaan dari tamu negara termasuk di antaranya membawa mobil baja anti peluru.

"Di setiap kegiatan internasional ada juga yang meminta fasilitas untuk diberikan kendaraan keras. Kendaraan keras itu bullet proof ya, kami akomodir," kata Setya dalam media briefing Senin (7/11/2022).

Negara, lanjut Setya, tidak mungkin melayani seluruh permintaan itu mengingat terbatasnya armada yang dimiliki Indonesia.

Indonesia memperbolehkan negara yang ingin membawa kendaraan keras, tentunya harus melalui prosedur.

"Kami sarankan bagi mereka yang punya, mereka bisa membawa sendiri kita punya tapi terbatas dan kita berikan kepada mereka tentu saja first come first serve. Jadi mereka yang meminta lebih dahulu kita berikan," ungkapnya.

Pemerintah Indonesia juga melakukan negosiasi kepada tamu negara yang akan hadir di KTT G20 agar tidak terlalu banyak membawa rombongan delegasi.

Hal tersebut mengingat terbatasnya daya tampung penginapan hingga lalu lintas di Kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua.

"Supaya traffic ini di sekitaran Nusa Dua khususnya dan Bali tidak menjadi stuck karena banyaknya delegasi yang hadir," kata Setya.

Setya menambahkan pemerintah berupaya maksimal memberikan pelayanan kepada delegasi mulai dari kedatangan di bandara hingga kepulangan.

Rangkaian persiapan itu sudah berlangsung sejak September 2021 sampai H-7 KTT G20.

"Tentu saja penyambutan, kita harus bisa melakukan manage kapan seluruh pesawat itu hadir dari 40 tamu negara yang akan hadir. Dari parkir stand-nya di mana pesawat itu akan parkir," ucap Setya.

Dia menyebut tidak semua pesawat delegasi ditampung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Ada 11 Bandara di Indonesia yang siap menampung parkir pesawat tamu negara di antaranya, Surabaya, Lombok, Ujung Pandang, Balikpapan, Banjarmasin, Yogyakarta, Semarang, Solo, Halim Perdana Kusuma, Cengkareng dan Banyuwangi.