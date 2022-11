MLTR Konser di Hotel Claro, Jumlah Penonton Diprediksi Capai 4.000 Orang

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Ribuan penggemar Michael Learns To Rock (MLTR) diprediksi bakal memadati di Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar.

Band asal Denmark ini bakal tampil konser tunggal rangkaian ‘Back On The Road Tour 2022’.

Untuk mengamankan jalannya konser, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budhi Haryanto, mengaku telah menyiapkan personel pengamanan.

Namun, ia belum merinci jumlah personel yang akan disiapkan mengawal jalannya konser.

Hanya saja kata Budhi, pihaknya bakal menyiapkan personel menyesuaikan dengan estimasi penonton yang hadir.

"Pastinya kita akan sesuaikan kapasitas gedung dengan jumlah penontonnya," kata Kombes Pol Budhi Haryanto kepada tribun, Selasa (1/11/2022) malam.

"Apabila tidak sesuai akan kita bubarkan," tegasnya.

Diberitakan tribun, sebanyak 4.000-an penggemar pun bakal bernostalgia bareng selama kurang lebih satu jam, dimulai pukul 18.00 Wita.

Menariknya, MLTR merupakan band internasional pertama tampil di Makassar pasca Pandemi Covid-19.

Para personil MLTR pun sudah tiba di Hotel Claro Makassar Jl AP Pettarani, Selasa (1/11/2022) malam.

Terlihat ada Jascha Richter (vokal/keyboard), Mikkel Lentz (gitar) dan Kare Wanscher (drum).

Mereka didampingi beberapa orang dari promotor Premier Live Productions.

Pelantun That’s Why You Go Away, Paint My Love, dan Sleeping Child ini diketahui sudah dua kali manggung di Makassar.

Terakhir pada Januari 2015 silam, di tempat yang sama.