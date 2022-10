PKKMB STIKes Panakkukang, 360 Maba Dikenalkan Pembelajaran Kampus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Panakkukang menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023 di Aula Hotel Grand Imawan Jalan Pengayoman Makassar, Selasa (11/10/2022).

PKKMB merupakan wahana bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa.

Untuk tahun ajaran 2022/2023 jumlah peserta secara keseluruhan kurang lebih 360 yang terbagi dalam 4 prodi yakni prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, prodi D3 keperawatan, prodi S1 keperawatan dan prodi profesi Ners.

Kegiatan ini rangkaian proses pengenalan lebih dalam mengenai kegiatan sehari-hari dalam dunia kampus bagi mahasiswa baru.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari, 11-13 Oktober 2022 secara offline tatap muka.

Ketua STIKes Panakkukang, Dr Ns Makkasau M Kes mengatakan, sebelum mengikuti perkuliahan seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk ikut acara PKKMB. Tahun ini STIKes Panakkukang menerima 360 mahasiswa baru.

"Tahun ini kampus kami menerima 360 mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2022-2023 yang terbagi dalam 4 prodi yakni prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, prodi D3 keperawatan, prodi S1 keperawatan dan prodi profesi Ners" ujarnya.

PKKB bertujuan menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Kegiatan ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas.

Kegiatan PKKMB diharapkan menjadi wahana penanaman 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu.

Dengan kata lain melalui PKKMB memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

Selama mengikuti PKKMB mahasiswa baru dikenalkan dengan sistem pembelajaran di STIKes Panakkukang dan sejarah berdirinya yayasan dan kampus. Materi lain yang disampaikan adalah tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, General Education, Perspektif Gender dalam Pendidikan, Wawasan Kebangsaan, materi tentang motivasi, tata krama dan etika kehidupan kampus.

Adapun yang hadir sebagai narasumber antara lain Plh. Ketua Badan pengurus Yayasan Perawat Sulawesi Selatan Hj. Saenab Dasong, SKM., M. Kep, Kepala LLDikti IX Sultanbatara, Drs. Andi Lukman, M. Si, Kepala dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS. , dan Waaster Kasdam XIV/Hasanuddin

Letkol Arh Muhammad Suaib, S. Pd., MTr (Han)., M. Si

Hadir pula kepala bidang aplikasi dan informatika Pemkot Makassar Dr. Jusman, S. Kel., M. Si, dan Prof. Lisa McKenna dari Dean of School of Nursing and Midwifery serta Ketua STIKes Panakkukang, Dr Ns Makkasau M Kes juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini.