Inilah 4 Honorer yang Tak Bisa Didata oleh KemenPAN-RB Tahun 2022, Simak Syarat Pendataan

Ilustrasi honorer. KemenPAN-RB akan melakukan pendataan honorer atau non ASN 2022. Namun tak semua honorer akan didata

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuka pendataan honorer atau Non ASN tahun 2022.

Proses pendataan ini akan berakhir pada 30 September 2022 mendatang.

Akan tetapi ternyata tak semua honorer akan didata oleh KemenPAN-RB. Hal ini sesuai dengan Surat MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Siapa-siapa sajakah yang dapat didata dan tidak dapat didata?

Tenaga Honorer yang Tidak Bisa Daftar Pendataan Non ASN

Berdasarkan Surat Menteri PANRB No: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, tenaga Non ASN yang tidak dapat mendaftar Pendataan Non ASN adalah:

1. Petugas kebersihan;

2. Pengemudi atau sopir;

3. Satuan pengamanan (Satpam);

4. Bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya (outsourcing).