Harga BBM Naik 1 September 2022? Update Harga Pertalite, Solar, Pertamax, Dexlite, Pertamina Dex

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga BBM jenis Pertalite dan Solar akan naik dan diwacanakan terjadi pada Kamis, 1 September 2022.

Harga Pertalite akan naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter dan Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif pun telah memberi sinyal jika harga BBM akan naik per 1 September 2022.

"Kita tunggu saja besok (pengumumannya)," kata dia di Bali, Selasa (30/2/2022).

Walau komentar Arifin Tasrif Singkat, namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah memberi sinyal jika harga BBM akan naik.

Kedua menteri itu beberapa kali menjelaskan soal beratnya beban harus ditanggung negara guna menutupi subsidi BBM.

Jika pemerintah memutuskan harga BBM naik, berapa harga BBM pada hari ini?

Berikut rincian harga BBM Pertamina di Indonesia per hari ini.

Harga BBM Pertamina di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

* Harga Pertalite Rp 7.650