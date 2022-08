Puan Maharani Nangis Gegara Harga BBM Naik di Era SBY, Kontras Saat Jokowi Mau Naikkan Pertalite

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga BBM jenis Pertalite dan Solar diwacanakan akan naik dalam waktu dekat.

Harga Pertalite diprediksi naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, sedangkan Solar diprediksi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter.

Setidaknya ada 3 pemicu harga BBM naik.

Pertama, kenaikan harga BBM disebabkan oleh harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) yang masih tinggi.

Harga minyak mentah sering kali bersifat fluktuatif, tetapi di Indonesia, saat ini, harganya masih cenderung tinggi. ini.

Berdasarkan catatan Pertamina, harga rata-rata ICP per Juli 2022 berada di kisaran $ 106,73 per barel atau lebih tinggi 24 persen daripada bulan Januari 2022.

Kedua, hampir lebih dari 50 persen pasukan minyak dunia berada di Timur Tengah dan berpusat di 5 negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, dan Qatar.

Sebagaimana diketahui, negara-negara tersebut cenderung memiliki tensi geopolitik yang tinggi sehingga membuat pasar khawatir bahwa suplai minyak akan berkurang. Alhasil, harga minyak secara global cenderung meningkat.

Ketiga, kenaikan harga BBM turut dipengaruhi oleh faktor internal, yakni tingginya beban pemerintah untuk menanggung subsidi.

Pemerintah harus membayarkan hingga Rp 502 triliun untuk memberikan subsidi BBM dan kompensasi energi bagi masyarakat.